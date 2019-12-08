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Стало известно количество погибших при обрушении здания в Кении

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Причинами трагедии могли стать продолжительные проливные дожди в Найроби и плохое качество конструкции здания.
Рухнувшее здание в Найроби
Рухнувшее здание в Найроби

Минимум пять человек погибли, еще более 20 получили ранения в результате обрушения жилого дома в кенийской столице Найроби. Об этом сообщает Синьхуа в воскресенье, 8 декабря.

Районный комиссар Уилсон Ндженга сообщил журналистам, что все пострадавшие при обрушении дома были доставлены в больницы для получения необходимой медицинской помощи. Спасатели опасаются, что еще несколько человек могут находиться под обломками.

Причины обрушения здания пока не установлены. Некоторые местные жители предполагают, что причинами трагедии могли стать продолжительные проливные дожди в Найроби и плохое качество конструкции здания.

Напомним, 6 декабря в Найроби обрушилось шестиэтажное здание. Действия спасателей осложнялись продолжающимся уже несколько дней в этой части Кении проливным дождем.

Также на этой неделе в Польше взрыв газа разрушил здание на горнолыжном курорте Щирк. Тогда погибли восемь человек, включая четверых детей.

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Теги: Африка, Кения, дом, жертвы, жертва, здание, обрушение, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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