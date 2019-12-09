РФ выступила против расширения нормандского формата

Александр Грушко завил, что сначала нужно завершить разведение сил на Донбассе, а затем - имплементировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство.

Россия не поддерживает расширение нормандского формата. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС в понедельник, 9 декабря.

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Комментируя заявление замгоссекретаря США Дэвида Хейла о расширении нормандского формата представител МИД РФ Грушко заявил, что пока на очереди другие воспросы.

Мы негативно относимся к этой идее, для нас это не вопрос формата, - сказал Грушко

Не надо искать альтернативу. Надо идти по двум трекам: по треку безопасности - завершить наконец разведение сил; и по политическому - запустить процесс путем введения в действие формулы Штайнмайера и принятия других решений, которые гарантировали бы неизменность и устойчивость особого статуса, - заявил Грушко.

Читай также: Встреча Зеленского и Путина тет-а-тет: появились детали Напомним, в МИД назвали главную "красную линию" на саммите. Позиция президента Украины будет оставаться неизменной вне зависимости от того, с кем он будет проводить встречи в Париже.

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