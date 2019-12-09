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РФ выступила против расширения нормандского формата

Комментариев: 5
Александр Грушко завил, что сначала нужно завершить разведение сил на Донбассе, а затем - имплементировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство.
Грушко прокомментировал расширение нормандского формата
Грушко прокомментировал расширение нормандского формата
РИА Новости

Россия не поддерживает расширение нормандского формата. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС в понедельник, 9 декабря.

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Комментируя заявление замгоссекретаря США Дэвида Хейла о расширении нормандского формата представител МИД РФ Грушко заявил, что пока на очереди другие воспросы.

Мы негативно относимся к этой идее, для нас это не вопрос формата, - сказал Грушко

Не надо искать альтернативу. Надо идти по двум трекам: по треку безопасности - завершить наконец разведение сил; и по политическому - запустить процесс путем введения в действие формулы Штайнмайера и принятия других решений, которые гарантировали бы неизменность и устойчивость особого статуса, - заявил Грушко.

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Напомним, в МИД назвали главную "красную линию" на саммите. Позиция президента Украины будет оставаться неизменной вне зависимости от того, с кем он будет проводить встречи в Париже.

 

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Теги: Россия, Украина-Россия, МИД РФ, нормандская четверка, нормандская встреча
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Комментариев (5)
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Via_dolorosa    09.12.2019, 11:57
Оценка:  +3
Via_dolorosa
Ну они новоросию сделать не смогли так пытаются нам подсерать этим ДНР; понятно что это не изменит Украину и уж тем более не вернёт её в сферу влияния мацквы, но тут работает принцип КГБ если не можешь изменить сри как можно больше даже без-результатно.
Graddfeydd    09.12.2019, 11:53
Оценка:  +3
Graddfeydd
Я с трудом понимаю, как можно этим ОРДЛО пытаться давить на Украину - там же всё давно разграблено (экономический потенциал региона нулевой), инфраструктура в упадке, народец зомбирован "борьбой с фашизмом". Такое говно без доплаты от русни вообще брать нельзя, а они еще какие-то условия ставят...
Путин_xyйло    09.12.2019, 12:07
Оценка:  +4
Путин_xyйло
Раша мыслит землями, территорией. Кроме того кацапстан создает постоянное давление на неокрепшие умы в виде войны, которой вроде как и нет.
Путин_xyйло    09.12.2019, 10:33
Оценка:  +3
Путин_xyйло
Бамбас уже не впихуемый. На "условия" Xyйла Украина не согласится, Условия Украины кацапам не интересны. Так что пусть имплементируют Штайнмайера в анус Темнейшему!
SINOBI-LIFE    09.12.2019, 10:14
Оценка:  +2
SINOBI-LIFE
Орки понимают что им ...здец!!!
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