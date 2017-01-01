Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мендель: Переговоры прошли успешно

Комментариев: 0
По мнению Мендель, украинская сторона сильно заявила о своих позициях.
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель
Скриншот

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о том, что “нормандские переговоры“ прошли успешно.

Украинская позиция была представлена ​​очень сильно. Скоро будет совместное коммюнике, где все услышат ответы на свои вопросы - подчеркнул пресс-секретарь

 

Коммюнике - официальное сообщение по вопросам международного значения

 

Читай также: "Договорились договариваться": Глава Нафтогаза Витренко из Парижа

Напомним, сегодня в Елисейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Мендель, нормандские переговоры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь