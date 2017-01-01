Мендель: Переговоры прошли успешно

По мнению Мендель, украинская сторона сильно заявила о своих позициях.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о том, что “нормандские переговоры“ прошли успешно.

Украинская позиция была представлена ​​очень сильно. Скоро будет совместное коммюнике, где все услышат ответы на свои вопросы - подчеркнул пресс-секретарь

Коммюнике - официальное сообщение по вопросам международного значения

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Напомним, сегодня в Елисейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.

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