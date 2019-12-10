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Зеленский рассказал, какие аргументы приводил Путину по границам

Комментариев: 2
Зеленский заявил, что вопрос о границах Донбасса оказался самым сложным на переговорах с Путиным.
Зеленский рассказал, какие границу приводил Путину по границам
Зеленский рассказал, какие границу приводил Путину по границам
EPA/UPG

После встречи “нормандской четверки“ президент Украины Владимир Зеленмский выступил с заявлением по поводу урегулирования границ на Донбассе. Журналисту Дмитрию Гордону, основателю издания “Гордон“, удалось задать президенту вопрос.

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“Означают ли эти переговоры, что в случае мнения Путина о невозможности установления на границе украинских войск и так далее, будет стена стоять на границе между Украиной и оккупированным Донбассом?“– спросил журналист,.

“Мы сегодня столько времени потратили, не даром, именно на вопрос границы… Он был тет-а-тет с людьми, потом вдвоем, потом было финальное заседание вчетвером, мы там продолжили этот вопрос… То есть я, как и чувствовал, читая “Минск“, когда пришел к президентству, что… это самый сложный вопрос. И как из этого выйти – никто не знает. Потому что принять это в том виде, как это там есть, – неправильно. Возможно, или невозможно? Мы понимаем, что раз подписали, то возможно. Но неправильно. Это будет ошибка“, – заявил Зеленский.

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Также Зеленский настаивал на необходимости восстановления контроля над границей Украинской стороной, перед проведениями местных выборов на территории оккупированного Донбасса.

“Ну, посмотрите, статистика есть, что в мире, я не хочу ошибиться, или 320, или 230 было конфликтов. И во всех конфликтах, если граница передавалась под контроль после выборов, то снова была эскалация. Есть такая статистика. Зачем нам с вами практиковать это на Украине? Вот про что я говорил. А у них аргумент – так зачем вы подписывали...“ – рассказал Зеленский.

Зеленский и Путин не обсуждали Крым
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Ранее сообщалось, что Зеленский назвал “сложной“ встречу с Путиным.

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Теги: Путин, Зеленский, переговоры, границы
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Комментариев (2)
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VVTF2wtf_uebok    10.12.2019, 11:25
Оценка:  -1
VVTF2wtf_uebok
Послушал речь этого осипшего Зелебобы, одна вода и набор слов, типо "забезпечення безпеки и другая к у й н я, как мудрый политик он просто ноль, и эта АТО/САСО, будет длиться вечно, пока дурному укропу дохнуть в окопах не надоест))
tulchanin    10.12.2019, 11:20
Оценка:  0
tulchanin
Все по кругу, раньше .... "это не мы, это Янык подписывал ! " теперь "это не мы, это Петя подписывал ! "
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