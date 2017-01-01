Небольшой самолет разбился в Канаде: есть жертвы
Три человека погибли в результате падения небольшого самолета Piper Aerostar в Британской Колумбии.
В результате падения легкомоторного самолета в Канаде погибли три человека, сообщил телеканал CTV News 11 декабря.
Инцидент произошел в западной канадской провинции Британская Колумбия.
Самолет Piper Aerostar упал в труднодоступной местности, после чего на месте происшествия вспыхнул сильный пожар. Все три человека, находившиеся на борту, погибли.
Причины катастрофы устанавливаются.
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