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Небольшой самолет разбился в Канаде: есть жертвы

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Три человека погибли в результате падения небольшого самолета Piper Aerostar в Британской Колумбии.
Самолет Piper Aerostar
Самолет Piper Aerostar


В результате падения легкомоторного самолета в Канаде погибли три человека, сообщил телеканал CTV News 11 декабря.

Инцидент произошел в западной канадской провинции Британская Колумбия.

Самолет Piper Aerostar упал в труднодоступной местности, после чего на месте происшествия вспыхнул сильный пожар. Все три человека, находившиеся на борту, погибли.

Причины катастрофы устанавливаются.

В Канаде небольшой самолет упал в озеро

Ранее сообщалось, что на территории США потерпел крушение учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Канада, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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