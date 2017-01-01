Небольшой самолет разбился в Канаде: есть жертвы

Три человека погибли в результате падения небольшого самолета Piper Aerostar в Британской Колумбии.



В результате падения легкомоторного самолета в Канаде погибли три человека, сообщил телеканал CTV News 11 декабря.

Инцидент произошел в западной канадской провинции Британская Колумбия.

Самолет Piper Aerostar упал в труднодоступной местности, после чего на месте происшествия вспыхнул сильный пожар. Все три человека, находившиеся на борту, погибли.

Причины катастрофы устанавливаются.

В Канаде небольшой самолет упал в озеро

Ранее сообщалось, что на территории США потерпел крушение учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet