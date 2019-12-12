США провели испытание баллистической ракеты

Ракета наземного базирования в неядерной конфигурации была разработана менее чем за девять месяцев, подчеркнули в Пентагоне.

Вооруженные силы США в четверг, 12 декабря, провели испытание баллистической ракеты наземного базирования.

Об этом сообщила пресс-служба базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния.

Читай также: Обнародовано видео поражения цели российской ракетой Калибр Отмечается, что летное испытание прототипа баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации прошло успешно Отмечается, что летное испытание прототипа баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации прошло успешно

Ракета стартовала со стационарного пускового стенда и упала в Тихом океане, пролетев более 500 км.

Как уточнил в Twitter глава Пентагона Марк Эспер, ракета была разработана менее чем за девять месяцев.

Читай также: Гремят взрывы, черный дым до неба: В России произошло ЧП на заводе По его словам, США начали работать над созданием ракеты “после того, как в феврале 2019 года США приостановили выполнение обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)“. По его словам, США начали работать над созданием ракеты “после того, как в феврале 2019 года США приостановили выполнение обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)“.

“Обычно планирование и проведение такого запуска занимает 24 месяца. Это достижение демонстрирует способность США отвечать на вызовы национальной безопасности“, - добавил он.

Today, @usairforce @30thSpaceWing & @DoDCTO Strategic Capabilities Office successfully tested a prototype conventional, ground-launched ballistic missile. Congrats to the joint gov’t-industry team for going from concept to launch in less than 9 months! pic.twitter.com/PiZw8xXDoY — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) December 12, 2019

Напомним, в феврале этого года США приостановили свое участие в ДРСМД и пообещали полностью выйти из него через полгода, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств. Москва ответила на действия Вашингтона зеркально.

В августе Вашингтон официально покинул договор, обвинив Москву в нарушении соглашения и разработке запрещенного типа ракет.