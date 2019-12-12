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США провели испытание баллистической ракеты

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Ракета наземного базирования в неядерной конфигурации была разработана менее чем за девять месяцев, подчеркнули в Пентагоне.
Запуск ракеты в США
Запуск ракеты в США
vandenberg.af.mil
 
Вооруженные силы США в четверг, 12 декабря, провели испытание баллистической ракеты наземного базирования.
 
Об этом сообщила пресс-служба базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния.
 

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Отмечается, что летное испытание прототипа баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации прошло успешно
 
Ракета стартовала со стационарного пускового стенда и упала в Тихом океане, пролетев более 500 км. 
 
Как уточнил в Twitter глава Пентагона Марк Эспер, ракета была разработана менее чем за девять месяцев. 
 

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По его словам, США начали работать над созданием ракеты “после того, как в феврале 2019 года США приостановили выполнение обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)“.
 
“Обычно планирование и проведение такого запуска занимает 24 месяца. Это достижение демонстрирует способность США отвечать на вызовы национальной безопасности“, - добавил он.
 
Напомним, в феврале этого года США приостановили свое участие в ДРСМД и пообещали полностью выйти из него через полгода, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств. Москва ответила на действия Вашингтона зеркально.
 
В августе Вашингтон официально покинул договор, обвинив Москву в нарушении соглашения и разработке запрещенного типа ракет. 
 
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Теги: США, Пентагон, ракета, видео, баллистическая ракета
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