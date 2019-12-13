В Москве горят склады, пожар тушат вертолетами
В Москве на Варшавском шоссе загорелся склад с тканями. Площадь пожара составляет около 3 тысяч кв м. К тушению привлечены два вертолета. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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Во очаге возгорания происходят хлопки. По версии экстренных служб, начали разрываться газовые баллоны. В некоторых местах обрушилась кровля здания.
Известно, что во время тушения пострадал пожарный. Он получил легкие травмы.
Людей успели эвакуировать из здания
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Ранее сообщалось о том, что в ресторане в центре Киева случился пожар. Возгорание произошло на кухне заведения. В результате пожара там поврежден интерьер, но опасности для жителей пятиэтажного жилого дома, в котором расположен ресторан, удалось избежать.
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Москва сгорела целиком." группа Ленинград. Включил, тащусь )))
Ну тогда Бог им в помощь! И шаманов пусть не забудут подключить!