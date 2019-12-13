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В Москве горят склады, пожар тушат вертолетами

Комментариев: 3
Площадь пожара составляет около 3 000 квадратных метров.

В Москве на Варшавском шоссе загорелся склад с тканями. Площадь пожара составляет около 3 тысяч кв м. К тушению привлечены два вертолета. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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Во очаге возгорания происходят хлопки. По версии экстренных служб, начали разрываться газовые баллоны. В некоторых местах обрушилась кровля здания. 

Известно, что во время тушения пострадал пожарный. Он получил легкие травмы. 

Людей успели эвакуировать из здания

В Москве горят склады, пожар тушат вертолетами
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В Москве горят склады, пожар тушат вертолетами
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В Москве горят склады, пожар тушат вертолетами
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Ранее сообщалось о том, что в ресторане в центре Киева случился пожар. Возгорание произошло на кухне заведения. В результате пожара там поврежден интерьер, но опасности для жителей пятиэтажного жилого дома, в котором расположен ресторан, удалось избежать.

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Теги: Москва, пожар, варшавское шоссе, склады
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Комментариев (3)
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Яukr    13.12.2019, 13:26
Оценка:  0
Яukr
"Вчера приснился сон прекрасный —
Москва сгорела целиком." группа Ленинград. Включил, тащусь )))
Lyonya-Space    13.12.2019, 13:16
Оценка:  +5
Lyonya-Space
Тушат вертолётами? Теми самыми, что тушили пожары в тайге?
Ну тогда Бог им в помощь! И шаманов пусть не забудут подключить!
navigator2    13.12.2019, 13:06
Оценка:  +5
navigator2
Ні дня без хороших новин! Це найкраще завершення 2019
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