Площадь пожара составляет около 3 000 квадратных метров.

В Москве на Варшавском шоссе загорелся склад с тканями. Площадь пожара составляет около 3 тысяч кв м. К тушению привлечены два вертолета. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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Во очаге возгорания происходят хлопки. По версии экстренных служб, начали разрываться газовые баллоны. В некоторых местах обрушилась кровля здания.

Известно, что во время тушения пострадал пожарный. Он получил легкие травмы.

Людей успели эвакуировать из здания

В Москве горят склады, пожар тушат вертолетами 0:00 / 00:18

В Москве горят склады, пожар тушат вертолетами 0:00 / 00:41

В Москве горят склады, пожар тушат вертолетами 0:00 / 00:37

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Ранее сообщалось о том, что в ресторане в центре Киева случился пожар. Возгорание произошло на кухне заведения. В результате пожара там поврежден интерьер, но опасности для жителей пятиэтажного жилого дома, в котором расположен ресторан, удалось избежать.

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