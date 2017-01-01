Пользователи сети активно комментируют ситуацию.

"Фрейд не спит!": Россияне оконфузились с фото в честь Дня Победы

"Фрейд не спит!": Россияне оконфузились с фото в честь Дня Победы

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Россия запустила в Интернете официальный сайт празднования 75-летия Победы и в первый же день оконфузились с фото на одной из страниц.

Об этом сообщает российский блогер Рустем Адагамов в Facebook.

“Авторы официального сайта празднования 75-летия Победы, который сегодня начал работу, упали лицом в навоз прямо сразу, прилепив к странице про оборону Москвы фоточку с немцами на танках. Только потом, после дружеской критики в соцсетях, заменили картинку на более подходящую по смыслу“, - обратил внимание Адагамов.

Пользователи сети активно комментируют ситуацию.

Читай также: На турнире в Норвегии гимн Беларуси перепутали с хитом ВИА Песняры “Фрейд не спит!“, “А немцы будут отмечать 71 годовщину поражения фашизма и начала новой, демократической, сытой, благо устроенной, счастливой жизни...каждому свое ...“, “Ну, так последние опросы показывают, что немцы воевали в союзе с русскими против американцев и англичан. Все нормально“, “Каждый год такие ляпы - на 9.05, на 23.02... в инете как то публиковали подборку открыток/картинок с немецкими тиграми и мессершмитами рвущимися в бой за родину“, - пишут в комментариях. “Фрейд не спит!“, “А немцы будут отмечать 71 годовщину поражения фашизма и начала новой, демократической, сытой, благо устроенной, счастливой жизни...каждому свое ...“, “Ну, так последние опросы показывают, что немцы воевали в союзе с русскими против американцев и англичан. Все нормально“, “Каждый год такие ляпы - на 9.05, на 23.02... в инете как то публиковали подборку открыток/картинок с немецкими тиграми и мессершмитами рвущимися в бой за родину“, - пишут в комментариях.

Как сообщалось 30 апреля, в Саратове к 9 мая общежитие украсили фото солдат вермахта.

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