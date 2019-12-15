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В Москве гастарбайтер в ушанке залез на мост и угрожал спрыгнуть

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Самоубийцу все-таки удалось снять с моста и передать полицейским.
С мужчиной около двух часов вели переговоры
С мужчиной около двух часов вели переговоры
telegram/Lshot

В Москве сегодня, 15 декабря, произошло громкое ЧП. Здесь мужчина забрался на опору Крымского моста и кричал, что спрыгнет.

Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

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"Сейчас движение там частично перекрыто. На месте работают спасатели, полиция и психологи. С мужчиной уже около двух часов ведут переговоры, но пока безуспешно", - говорится в сообщении.

Чуть позже стало известно, что самоубийцу все-таки удалось снять с моста и передать полицейским.

"Сейчас его везут в ОВД. Как нам сообщил источник в правоохранительных органах,  мужчина сильно пьян. Он гастарбайтер и утверждает, что работодатель "кинул" его на 22 тысячи рублей",- подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось 8 декабря, в России топ-чиновник выпал из окна и погиб.

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Теги: самоубийца, Москва, мост, Россия
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Комментариев (1)
Глод    15.12.2019, 14:30
Оценка:  0
Глод
Пожил человек в России, начал носить ушанку и бухать. Влияние "Русского мира".
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