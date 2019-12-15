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УЗ запустит к праздникам дополнительные рейсы поезда "Четыре столицы"

Комментариев: 1
Поезд “Четыре столицы“ следует по маршруту Киев – Минск – Вильнюс – Рига.
Поезд "Четыре столицы" курсирует с сентября 2018 года
Поезд "Четыре столицы" курсирует с сентября 2018 года
korrespondent.net

“Укрзализныця“ назначила дополнительные рейсы поезда “Четыре столицы“ (Киев – Минск – Вильнюс – Рига) к новогодним и рождественским праздникам.

Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба компании.

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Дополнительные рейсы поезда №31/32 из Киева назначены на 22-е и 26 декабря, а из Риги на 23-е и 27 декабря. Кроме этого, к праздникам “Укрзализныця“ назначила дополнительно 26 поездов, а для семи поездов был продлен маршрут.

Поезд “Четыре столицы“ курсирует с сентября 2018 года. В “Укрзализныце“ отметили, что им уже воспользовалось 36 тыс. пассажиров, около 80% пассажиропотока приходится на страны Балтии.

Как сообщалось 12 декабря, Украина и Польша запустят общий железнодорожный маршрут.

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Теги: Укрзализниця, поезд, Киев, Минск, Вильнюс, Рига
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Комментариев (1)
ЗовПрироды    15.12.2019, 16:52
Оценка:  -1
ЗовПрироды
Лучше бы его через Польщу запустили бы. Аншлюс Беларуси уже на горизонте. На россии уже сейчас печатают карты , где Белвпусь - колония россии.
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