В Черногории возле болгарского посольства произошел взрыв

Повреждена часть здания. Взрыв произошел в 4:00 утра. Взрывчатку бросили на бульваре рядом с ночным клубом.

В Подгорице в Черногории возле здания посольства Болгарии произошел взрыв. Об этом сообщает БГНЕС в понедельник, 16 декабря.

Взрыв произошел в 4:00 утра. Взрывчатку бросили на бульваре рядом с ночным клубом.

Мощный взрыв вызвал массовую панику у многих граждан в этой части Подгорицы. На время проведения следственных действий движение транспорта по бульвару прекратили.

После того как полиция провела обыск в присутствии болгарских дипломатов, было установлено, что был поврежден офис консула, в частности в помещении разбиты окна и двери.

Министерство иностранных дел Болгарии подтвердило, что вред причинен минимальный.

Напомним, что ранее в Германии взорвался многоэтажный дом. В результате взрыва в жилом доме в центральной части страны погиб один человек, еще 25 пострадали.

Также сообщалось, что в Афганистане возле базы США произошел мощный взрыв. Изначально предполагалось, что целью атаки был конвой НАТО. Позже выяснилось, что целью нападения была больница.

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