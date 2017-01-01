Путин не исключает, что следующим президентом РФ станет женщина

Путин ответил на вопрос, видит ли он на посту президента РФ женщину .

Владимир Путин заявил, что не исключает, что следующим президентом РФ может стать женщина. Об этом он сказал во время ежегодной пресс-конференции.

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“С точки зрения возможностей управления и ответственности за страну, за людей, эти требования не могу отличаться по каким-то гендерным принципам. Это компетентность, порядочность и та далее. Женщины, тем не менее, приносят в политику женское начало, меньше агрессии, мне кажется. Это, безусловно, будет востребовано“, - отметил Путин.

Путин не исключает, что следующим президентом РФ станет ... 0:00 / 00:52



Напомним, Путин заявил, что украинскую идентичность придумал граф Потоцкий.

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