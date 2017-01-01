“Украинские танки на Кубани”: Украинский журналист устроил батл с Путиным

Словесная перепалка возникла на пресс-конференции.

Во врем сегодняшней пресс-конференции президента РФ Владимира Путина произошел батл между главой Кремля и украинским журналистом Романом Цимбалюком.

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В сети появилось видео конфликта.

Свое общение с Путиным журналист начал весьма резко, со стеба.

У меня лично нет проблем для того, чтобы работать в России. Возможно, если бы украинские танки были бы на Кубани, то вы тоже бы немного к нам изменили отношение, - сказал Цимбалюк.

Путин в ответ на это язвительно уточнил, о каких именно танках идет речь - 72 или 34.

У нас основной боевой танк Т-64. Произведен в Харькове, - сказал глава Кремля.

Затем Путин огрызнулся, что это советский танк, но украинец осадил его, напомнив, что Россия тоже вышла из СССР.

Я хотел бы спросить: вы могли бы назвать дату, когда вы примете решение о расформировании оккупационных администраций в Луганске и Донецке? Потому что вы их называете "республиками", а в Минских соглашениях нет никаких "республик", - спросил Цимбалюк.

На этот вопрос Путин ответил весьма стандартно с ультиматумом Украине касательно Донбасса.

Что касается Минских соглашений и расформирования органов управления в непризнанных "республиках". Первое - представлявший Украину в Минске Порошенко Петр Алексеевич настаивал на том, чтобы под этим документом были подписи руководителей двух непризнанных "республик". Они просто за горло меня взяли все. А представители отказывались это делать. Вот я вскрою подноготную переговоров. Но все-таки мы их уговорили, - сказал Путин.

Затем он и вовсе заявил, что Украина сама признала существование террористических “ЛДНР”, тем самым оправдав себя и РФ.

Так Украина сама признала, что такая власть существует. Там проведены выборы были. Люди пришли и проголосовали. И это очень демократический способ организации органов власти. В самих Минских соглашениях есть указание того, что является правом "Л/ДНР". Там все написано: про язык, местную милицию, - сказал Путин.

Также Путин заявил, что в Минских соглашениях якобы есть спорные моменты. К ним он отнес пункт о выводе наемников и иностранных войск, а также передача границы под контроль Украины.

Закрытие границы может начаться на второй день после выборов. И закончиться после полного урегулирования, которое предполагает внесение изменений в Конституцию Украины и предоставление "Л/ДНР" прав, которые в Минске прописаны. Когда это будет сделано, тогда будет полное закрытие границы. Наконец об иностранных войсках - там нет их. Там есть местная милиция и самооборона. Мне все время задают вопрос, откуда у них танки и артиллерия? Вот во многих горячих точках мира происходят конфликты. С применением танков и артиллерии. Откуда они берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная, - добавил Путин.

Кроме того, глава Кремля заявил, что наемники есть по обе стороны фронта. В этом вопросе нужно тщательно разбираться.

Но они не основа этих вооруженных формирований. Главная проблема, что нет желания решать вопрос в диалоге с людьми, без силового способа. Когда Украина избавится от ошибочного подхода в решении проблемы, а перейдет к диалогу, тогда можно решить, - сказал он.

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Напоследок Путин вообще потерял здравый смысл и подло обвинил Украину в блокаде Донбасса и пригрозил жестким ответом в случае силового решения конфликта в регионе со стороны Киева.

Если будут предприниматься попытки задушить силовым способом, то вряд ли это можно сделать. Эта известная фраза "Донбасс порожняк не гонит". Она хулиганская, но там гордые люди живут, - сказал глава страны-оккупанта.

Напомним, на пресс-конференцию Путина впервые пустили “рупоров ЛДНР”. Украинский журналист рассказал, сколько журналистов было на пресс-конференции Путина.

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