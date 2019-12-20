Нападение на здание ФСБ в Москве: все, что известно о стрелке

В результате стрельбы был убит один сотрудник ФСБ. Стрелявший погиб в ходе перестрелки со спецназом.

Вечером 19 декабря в Москве мужчина открыл огонь из карабина “Сайга“ по зданию ФСБ на Любянке. В результате был убит сотрудник ФСБ, а пятеро человек, в том числе один гражданский, получили ранения разной степени тяжести. Сам стрелок был убит силовиками в ходе перестрелки.

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По информации российских СМИ, стрелком был 39-летний Евгений Манюров. Известно, что родом он из Подольска в Московской области. Мужчина закончил Российскую академию правосудия, также учился в Высшей школе экономики.



Последние несколько месяцев Манюров активно интересовался стрельбой. В ноябре он принял участие в соревнованиях московского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ. Там он взял бронзу в дисциплине стрельбы из карабина в пистолетном калибре. Примерно в то же время он принял участие в стрелковых соревнованиях в честь памяти одного из офицеров ФСБ, погибшего в Беслане.

Российский Telegram-канал “112“ сообщает, что отец стрелка рассказал, что тот недавно устроился охранником в посольстве Арабских Эмиратов и у него якобы начал появляться акцент.

“Уже ночью сотрудники ФСБ пришли к отцу стрелка. Фатих в шоке от поступка сына. Говорит, лучше бы он себе пулю в лоб пустил. Не исключает, что сын был кем-то зомбирован.“, - пишет “112“.

Тот же канал сообщает, в прошлом году Манюров продавал гладкоствольное ружье Бекас РП16-1 на одном из оружейных форумов в России.

Уезжая из дома утром 19 декабря, Евгений Манюров заявил своей матери, что отправляется на соревнования по стрельбе.

Это Евгений Манюров. Сегодня он устроил перестрелку возле здания ФСБ в Москве, в которой погиб один человек, ещё несколько были ранены.



Уезжая сегодня из дома, Евгений заявил матери, что отправляется на соревнования по стрельбе. pic.twitter.com/aSlC7lYZzt — baza (@bazabazon) 19 грудня 2019 р.

Сообщается, что полиция провела обыски на квартире Манюрова и нашла там арсенал оружия.

До сих пор неизвестно действительно ли стрелок действовал сам. Про мотивы стрельбы также на данный момент ничего не известно.

Напомним, вчера возле центрального офиса ФСБ в Москве произошла перестрелка.

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