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Все больше украинцев посещают турецкие курорты

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Примерно полтора миллиона украинцев посетили Турцию в этом году. Этот показатель на 200 тысяч человек больше, чем в 2018 году.
В этом году Турция побила рекорд по числу туристов
В этом году Турция побила рекорд по числу туристов
Getty Images
 
В этом году Турцию посетили 1 млн 560 тысяч украинских туристов, и это примерно на 200 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Украине Ягмур Гюльдере, сообщает Turizm G"undcel.
 
"1 млн 380 тысяч украинцев посетивших Турцию в 2018 году, в 2019-м этот показатель достиг 1 миллиона 560 тысяч", - сообщил дипломат.
 
Если следовать прогнозам, в следующем году это число возрастет на 8-10%. Так, ожидается, что количество украинцев, которые посетят Турцию в 2020 году, составит от 1 млн 684 тысяч до 1 млн 710 тысяч.
 
Посол добавил, что существует потенциал для увеличения количества туристов из Украины благодаря расширению услуг в различных сферах туризма.
 
Как известно, Турция в прошлом году установила рекорд в области туризма - страну посетило почти 39, 5 млн иностранных гостей, а доходы от туризма выросли на 12,3% - до 29,513 млрд  долларов США. В этом году за период с января по сентябрь включительно Турцию посетили более 41 млн иностранных гостей, доходы в сфере туризма за этот период составили более 26 млрд долларов.
 
Напомним, недавно в турецкой Анталье объявили наивысший уровень погодной опасности. Сильные дожди начались во вторник, 10 декабря.
 
Еще сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о введении налога с туристов в размере 2% от стоимости гостиничного номера.

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Теги: Турция, туристы, посол, Анталья
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    20.12.2019, 16:06
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Зачем нам берег кырымский?...
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