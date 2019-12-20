Все больше украинцев посещают турецкие курорты

Примерно полтора миллиона украинцев посетили Турцию в этом году. Этот показатель на 200 тысяч человек больше, чем в 2018 году.

В этом году Турция побила рекорд по числу туристов Getty Images

В этом году Турцию посетили 1 млн 560 тысяч украинских туристов, и это примерно на 200 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Украине Ягмур Гюльдере, сообщает Turizm G"undcel.

"1 млн 380 тысяч украинцев посетивших Турцию в 2018 году, в 2019-м этот показатель достиг 1 миллиона 560 тысяч", - сообщил дипломат.

Если следовать прогнозам, в следующем году это число возрастет на 8-10%. Так, ожидается, что количество украинцев, которые посетят Турцию в 2020 году, составит от 1 млн 684 тысяч до 1 млн 710 тысяч.

Посол добавил, что существует потенциал для увеличения количества туристов из Украины благодаря расширению услуг в различных сферах туризма.

Как известно, Турция в прошлом году установила рекорд в области туризма - страну посетило почти 39, 5 млн иностранных гостей, а доходы от туризма выросли на 12,3% - до 29,513 млрд долларов США. В этом году за период с января по сентябрь включительно Турцию посетили более 41 млн иностранных гостей, доходы в сфере туризма за этот период составили более 26 млрд долларов.

Напомним, недавно в турецкой Анталье объявили наивысший уровень погодной опасности. Сильные дожди начались во вторник, 10 декабря.

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