Семь человек погибли при крушении лодки с мигрантами в Турции

Лодка с мигрантами из Афганистана, Пакистана и Бангладеш перевернулась на озере Ван. Минимум 64 людей доставили в больницы и приюты.

На востоке Турции неподалеку от города Адильджеваз в провинции Битлис на северном берегу озера Ван затонула лодка, перевозившая мигрантов из Афганистана, Пакистана и Бангладеш. Об этом сообщает Радио Свобода в четверг, 26 декабря.

Инцидент произошел ночью, в 2:30 по местному времени. В результате происшествия семь человек погибли. Пять человек погибли сразу после аварии, двое умерли в больнице. Турецкие власти заявили, что по меньшей мере 64 человека были спасены и доставлены в близлежащие больницы и приюты.

На месте аварии работали спасательные службы и водолазы. Пока не известно, почему мигранты плыли на лодке, а не воспользовались автомобильным транспортом. От озера Ван близко к Ирану, но оно полностью находится в пределах Турции.

Напомним, что ранее возле Мавритании утонули 60 мигрантов. Среди погибших есть женщины и дети. Причиной аварии стало то, что в лодке закончилось топливо.

Также сообщалось, что у берегов Италии задержали яхту с нелегалами и украинским экипажем. Итальянская полиция арестовала двух граждан Украины за содействие нелегальной миграции в страну.

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