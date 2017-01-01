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Авиакатастрофа в Казахстане: уточнено число жертв

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В результате крушения погибли 12 человек, а не 15, как сообщалось ранее. Госпитализированы 53 человека.
При крушении погиб капитан самолета
При крушении погиб капитан самолета

В результате крушения пассажирского самолета в районе Алм-Аты погибли 12 человек, сообщили в МВД страны.

По данным Минздрава, 8 человек погибли на месте, двое скончались при транспортировке, двое умерли в больнице.

После крушения самолета госпитализировали 53 человека.

Также обнародован список жертв:

1. Николай Астанов
2. Рустам Кайдаров
3. Бауыржан Калиев
4. Базархан Карибаев
5. Марат Муратбаев
6. Абай Нурбеков
7. Аршат Исина
8. Сания Аманжол
9. Дана Круглова
10. Каирхан Туматов
11. Валерий Ануфриев
12. Имина Оспанова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем траура по погибшим в авиакатастрофе.

Всего на борту самолета было 93 человека, в том числе два украинца.

Самолет рухнул вскоре после взлета и врезался в строящийся дом.

 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Казахстан, авария
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Источник: korrespondent.net

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