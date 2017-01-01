Авиакомпании Казахстана проверят после авиакатастрофы

Распоряжение о проверках сделал президент Казахстана. Он также поручил установить обстоятельства трагедии и привлечь виновных к ответственности.

В Казахстане проведут проверки местных авиакомпаний. Соответствующее поручение сделал президент Касым-Жомарт Токаев, передает Tengri News в пятницу, 27 декабря.

"Президент (Токаев - ред.) дал поручение: обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета; принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО Авиационная администрация Казахстана квалифицированными специалистами, провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры с целью приведения их в соответствие с требованиями безопасности", - сказано в сообщении.

Токаев также поручил Генпрокуратуре и МВД принять меры по выявлению причин и условий, способствовавших авиакатастрофе, и привлечения виновных к установленной законом ответственности, а также изучить вопрос законности частной застройки в непосредственной близости от границы аэропорта Алматы.

Напомним, что в результате крушения пассажирского самолета в районе Алм-Аты погибли 12 человек. Всего на борту самолета было 93 человека, в том числе два украинца, которые получили травмы. Самолет рухнул вскоре после взлета и врезался в строящийся дом.

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