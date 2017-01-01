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Авиакатастрофа в Казахстане: названы основные версии трагедии

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Следователи рассматривают три версии трагедии: погодные условия, неисправность самолета и ошибку пилотов.
Погибли 12 человек
Погибли 12 человек
twitter.com/total_kz
 
В Казахстане назвали версии крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, о чем стало известно на сайте пресс-службы МВД страны.
 
Так, рассматривается техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании.
 
Следователи восстановят хронологию всех событий, предшествовавших авиакатастрофе. Взлетно-посадочную полосу уже осмотрели, с воздушного судна изъяты самописцы и бортовой журнал.
 
Как известно, в авиакатастрофе в Казахстане пострадали также двое украинцев. Их госпитализировали с травмами позвоночника.
 
Напомним, утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет. По уточненным данным, погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Казахстан, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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