Авиакатастрофа в Казахстане: названы основные версии трагедии

Следователи рассматривают три версии трагедии: погодные условия, неисправность самолета и ошибку пилотов.

В Казахстане назвали версии крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, о чем стало известно на сайте пресс-службы МВД страны.

Так, рассматривается техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании.

Следователи восстановят хронологию всех событий, предшествовавших авиакатастрофе. Взлетно-посадочную полосу уже осмотрели, с воздушного судна изъяты самописцы и бортовой журнал.

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