Авиакатастрофа в Казахстане: названы основные версии трагедии
Следователи рассматривают три версии трагедии: погодные условия, неисправность самолета и ошибку пилотов.
В Казахстане назвали версии крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, о чем стало известно на сайте пресс-службы МВД страны.
Так, рассматривается техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании.
Следователи восстановят хронологию всех событий, предшествовавших авиакатастрофе. Взлетно-посадочную полосу уже осмотрели, с воздушного судна изъяты самописцы и бортовой журнал.
Как известно, в авиакатастрофе в Казахстане пострадали также двое украинцев. Их госпитализировали с травмами позвоночника.
Напомним, утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет. По уточненным данным, погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.
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