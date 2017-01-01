Миссию в Ираке приостановили Нидерланды

В учебной миссии Нидерланд принимали участие около 50 инструкторов, который сейчас находятся на севере Ирака.

Учебная миссия Нидерланд в северном Ираке временно приостановлена. Об этом со ссылкой на Минобороны Нидерландов сообщает NOS в понедельник, 6 января.

Нидерланды приостановили учебную миссию в целях безопасности, после совещания с представителями международной коалиции против "Исламского государства" возглавляемой США.

"Командующий коалиции в Ираке приостановил все учебные мероприятия. Солдаты остаются в Ираке", - сказано в сообщении.

На севере Ирака сейчас находятся около пятидесяти нидерландских инструкторов.

Ранее сообщалось, что Ирак готовит вывод иностранных войск из страны. Власти Ирака ограничили наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции по территории страны.

Также лидеры ЕС призвали избегать конфликта в Ираке. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон указали на важность поддержки коалиции по борьбе с ИГ.

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