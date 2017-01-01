Хакеры третий день атакуют МИД Австрии

В министерстве не знают, когда атака прекратится, а также не разглашают подробностей. В ведомстве ранее высказали предположение, что хакеры могут работать на иностранное государство.

Кибератака на МИД Австрии продолжается третий день

Кибератака на компьютерную сеть МИД Австрии продолжается уже третий день. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Петер Гушельбауер в комментарии информагентству АРА в понедельник, 6 января.

"Кибератака на ІТ-системы министерства иностранных дел продолжается и в праздник Трех королей (6 января - ред.). Атаки продолжаются, как и технические контрмеры, к которым привлечены также специалисты министерства внутренних дел", - сказано в публикации.

В министерстве пока не могут оценить, когда кибератака прекратится. По тактическим причинам технические детали кибернападения не разглашаются. Таким образом, пока не ясно, были ли какие-то данные украдены или изменены.

Веб-сайт МИД Австрии продолжает исправно работать, нападению подверглись внутренние компьютерные сети ведомства.

Как сообщалось, ранее МИД Австрии подвергся кибератаке. Министерство не исключает, что хакеры могли действовать по заданию иностранного государства. Детали в ведомстве не разглашают, но уточняют что факт был быстро обнаружен и устранен.

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