В Нигерии взорвали мост — 30 погибших
Ответственность за происшествие пока не взяла ни одна террористическая организация.
В Нигерии на мосту произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщает BBC.
“Десятки людей погибли в результате детонации бомбы, заложенной на мосту в городе Гамборо на северо-востоке Нигерии вблизи границы с Камеруном”, - говорится в сообщении.
Трагедия произошла вечером 6 января. По меньшей мере 30 людей погибли, десятки ранены.
Ответственность за происшествие пока не взяла ни одна террористическая организация.
Напомним, в общежитии Одессы взорвали гранату.
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