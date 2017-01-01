В Нигерии взорвали мост — 30 погибших

Ответственность за происшествие пока не взяла ни одна террористическая организация.

Ответственность за происшествие пока не взяла ни одна террористическая организация kokolife.ng

В Нигерии на мосту произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщает BBC.

“Десятки людей погибли в результате детонации бомбы, заложенной на мосту в городе Гамборо на северо-востоке Нигерии вблизи границы с Камеруном”, - говорится в сообщении.

Трагедия произошла вечером 6 января. По меньшей мере 30 людей погибли, десятки ранены.

Ответственность за происшествие пока не взяла ни одна террористическая организация.

Напомним, в общежитии Одессы взорвали гранату.

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