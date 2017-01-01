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В Нигерии взорвали мост — 30 погибших

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Ответственность за происшествие пока не взяла ни одна террористическая организация.
Ответственность за происшествие пока не взяла ни одна террористическая организация
Ответственность за происшествие пока не взяла ни одна террористическая организация
kokolife.ng

В Нигерии на мосту произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщает BBC.

“Десятки людей погибли в результате детонации бомбы, заложенной на мосту в городе Гамборо на северо-востоке Нигерии вблизи границы с Камеруном”, - говорится в сообщении.

Трагедия произошла вечером 6 января. По меньшей мере 30 людей погибли, десятки ранены.

Ответственность за происшествие пока не взяла ни одна террористическая организация.

Напомним, в общежитии Одессы взорвали гранату.

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Теги: Нигерия, взрыв, теракт
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