Израиль не будет втянут в конфликт между США и Ираном - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля заявил, что Израиль не имеет никакого отношения к убийству генерала Сулеймани.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не будет участвовать в конфликте между США и Ираном. Об этом он сообщил 7 января, в ходе заседания заседании кабинета министров, пишет израильское издание Anadolu Ajans.

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Нетаньяху отметил, что Израиль не имеет никакого отношения к убийству иранского генерала Касема Сулеймани. При этом он заявил, что правительство США имеют право на самооборону, в случае эскалации со стороны Ирана.



Напомним, КСИР пригрозил атаками на союзников США.

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