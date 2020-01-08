Расшифровка черных ящиков со сбитого самолета МАУ пройдет в Иране

Власти Ирана не выдадут бортовые самописцы Украине.

Расшифровку информации с черных ящиков разбившегося самолета украинских авиалиний проведут государственные организации Ирана. Об этом сообщают иранские СМИ.

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По словам начальника департамента реагирования на чрезвычайные происшествия Ирана Хасана Резаифара, бортовые самописцы находятся у иранских властей.



"Черные ящики у нас, и действующие законы устанавливают правила, где и как их нужно расшифровывать. Прямо говорится, что эта работа проводится уполномоченной государственной лабораторией. Это будет сделано в Иране", - цитируют СМИ Резаифара.



Как мы писали ранее, Иран не отдаст Украине черные ящики с разбившегося самолета.

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