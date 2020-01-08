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Расшифровка черных ящиков со сбитого самолета МАУ пройдет в Иране

Комментариев: 6
Власти Ирана не выдадут бортовые самописцы Украине.
Место крушения украинского лайнера
Место крушения украинского лайнера
twitter.com/CGTNOfficial

Расшифровку информации с черных ящиков разбившегося самолета украинских авиалиний проведут государственные организации Ирана. Об этом сообщают иранские СМИ. 

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По словам начальника департамента реагирования на чрезвычайные происшествия Ирана Хасана Резаифара, бортовые самописцы находятся у иранских властей. 

"Черные ящики у нас, и действующие законы устанавливают правила, где и как их нужно расшифровывать. Прямо говорится, что эта работа проводится уполномоченной государственной лабораторией. Это будет сделано в Иране", - цитируют СМИ Резаифара.

Как мы писали ранее, Иран не отдаст Украине черные ящики с разбившегося самолета.

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Комментариев (6)
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SINOBI-LIFE    08.01.2020, 16:17
Оценка:  +2
SINOBI-LIFE
Где-то уже подобное было,что-то мне напомнило МН17!!!
Spellpusha    08.01.2020, 16:14
Оценка:  +8
Spellpusha
Незадовго до цього іран натякав на можливі "відповідні" заходи. Немає ні краплі сумнівів хто за цим стоїть.
Spellpusha    08.01.2020, 16:10
Оценка:  +8
Spellpusha
Це прямо свідчить про відповідальність Ірану та його відношення до нашої країни. Мерзенні брехливі виродки.
SEMPENTY    08.01.2020, 16:05
Оценка:  +12
SEMPENTY
Бздят суки, явно у них рыло в пуху...
Операторська    08.01.2020, 16:00
Оценка:  +8
Операторська
а якщо виявиться, що літак збили іранці, то що - нададуть таку інформацію нам? це ж скандал і суди ...
Kostos    08.01.2020, 16:52
Оценка:  0
Kostos
тем более нашли ОБА ящика. если бы переживали, что в свете последних событий будет подлог, то можно отдать один, а второй расшифровывать у себя.
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