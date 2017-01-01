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Появилась реакция Елизаветы II на сложение полномочий принцем Гарри

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Британская королева разочарована тем, что принц Гарри и его супруга решили сложить полномочия членов королевской семьи.
Королева Елизавета II с внуком Гарри и его женой Меган Маркл
Королева Елизавета II с внуком Гарри и его женой Меган Маркл
Getty Images

Королева Великобритании Елизавета II огорчилась планами внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от полномочий членов королевской семьи и стать финансово независимыми. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.
 
По словам источника, заявление пары не было согласована с кем-либо, что является нарушением протокола.
 
Отмечается, что Елизавета II глубоко опечалена, ее супруг принц Уэльский Чарльз и внук герцог Кембриджский Уильям в ярости.
 
Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. 

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Теги: королевская семья Британии, Великобритания, Елизавета II, принц Гарри, Меган Маркл
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Источник: korrespondent.net

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