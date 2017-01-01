Появилась реакция Елизаветы II на сложение полномочий принцем Гарри

Британская королева разочарована тем, что принц Гарри и его супруга решили сложить полномочия членов королевской семьи.

Королева Елизавета II с внуком Гарри и его женой Меган Маркл Getty Images



Королева Великобритании Елизавета II огорчилась планами внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от полномочий членов королевской семьи и стать финансово независимыми. Об этом сообщает

Королева Великобритании Елизавета II огорчилась планами внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от полномочий членов королевской семьи и стать финансово независимыми. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

По словам источника, заявление пары не было согласована с кем-либо, что является нарушением протокола.



Отмечается, что Елизавета II глубоко опечалена, ее супруг принц Уэльский Чарльз и внук герцог Кембриджский Уильям в ярости.



Герцог и герцогиня Сассекские отметили, что хотят создать собственную благотворительную организацию, а также планируют жить не только в Великобритании, но и в США.

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