В России после взрывов заполыхал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл"

В городе Ухта произошли взрывы на НПЗ "Лукойл".

В республике Коми произошлы взрывы на НПЗ скриншот

9 января, в Республике Коми, в РФ, произошли взрывы на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл". В результате взрывов на территории НПЗ начался масштабный пожар. Об этом сообщают российские СМИ.

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По словам очевидцев, около 16:50 (по московскому времени) произошел один взрыв, через 20 минут был слышен еще один взрыв.

Сообщается, что на данный момент площадь пожара выросла до тысячи квадратных метров. Известно об одном пострадавшем, его доставили в больницу.

Напомним, в Украину ежедневно не пускают до 30 россиян.

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