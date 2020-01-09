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В России после взрывов заполыхал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл"

Комментариев: 6
В городе Ухта произошли взрывы на НПЗ "Лукойл".
В республике Коми произошлы взрывы на НПЗ
В республике Коми произошлы взрывы на НПЗ
скриншот

9 января, в Республике Коми, в РФ, произошли взрывы на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл". В результате взрывов на территории НПЗ начался масштабный пожар. Об этом сообщают российские СМИ.

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По словам очевидцев, около 16:50 (по московскому времени) произошел один взрыв, через 20 минут был слышен еще один взрыв.

Сообщается, что на данный момент площадь пожара выросла до тысячи квадратных метров. Известно об одном пострадавшем, его доставили в больницу.

Напомним, в Украину ежедневно не пускают до 30 россиян.

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Теги: Коми, Лукоил, Россия, пожар, НПЗ, взрыв
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Комментариев (6)
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МаксимУм    09.01.2020, 19:14
Оценка:  0
МаксимУм
Вот молодцы, парасияне, умеют празднивать!
МаксимУм    09.01.2020, 19:15
Оценка:  0
МаксимУм
Прикольный фейерверк...
Тисс    09.01.2020, 19:09
Оценка:  -1
Тисс
Почему в мире так много дебилов?
Неужели нельзя соблюдать технику безопасности? Планета у нас одна, если олигархи загадят эту, бежать некуда!
Kostos    09.01.2020, 19:11
Оценка:  -1
Kostos
патамушта папка твой не пользовался презервативом ))
Тисс    09.01.2020, 19:13
Оценка:  0
Тисс
Тебя твой вообще через зад высрал, а ты счастливое!
Kostos    09.01.2020, 18:44
Оценка:  0
Kostos
Та это всё биндеровцы и каратели подожгли. Знамо дело.
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