160 украинцев двое суток не могут вылететь из Италии

Рейс отменили из-за долгов авиакомпании Ernest.

160 украинцев вторые сутки не могут вылететь из Италии из-за долгов авиакомпании Ernest. Об этом на своей странице в Facebook написал юрист Владимир Беленький.

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Сообщается, что сначала отменили рейс из Одессы и других городов в Рим. Пассажирам предложили воспользоваться рейсом Неаполь - Киев, из-за отсутствия альтернативы люди едут из всех городов Италии в Неаполь, чтобы все же вылететь.



"Рейс должен был улететь вчера 09 января в 15.00, потом в 17.00, потом в 21.00.....в итоге людей развернули у гейта, сказали собирать чемоданы, рейс отменен. Долго решали с расселением и кто будет за это платить.Сегодня 10 января рейс должен был вылететь в 9 утра, все опять дошли до гейта и опять рейс отменили. Когда будет вылет не понятно. Люди отказываются уходить от гейта," - написал Беленький.





Напомним, в Канаде совершил экстренную посадку самолет.

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