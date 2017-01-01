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Франция готова помочь в расследовании крушения самолета МАУ в Иране

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Франция готова оказать помощь в проведении необходимой экспертизы.
Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
EPA/UPG

Франция готова оказать помощь в расследовании крушения украинского самолета вблизи Тегерана. Об этом в эфире радиостанции РТЛ заявил глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. 

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"Франция готова помочь в проведении необходимой экспертизы в рамках расследования авиакатастрофы", - отметил Ле Дриан.

При этом, глава МИД Франции отказался высказывать предположения о причине авиакатастрофы.

"Перед тем, как занимать какую-либо позицию, нужна полная ясность относительно того, что произошло, а для этого существуют международные расследования", - отметил чиновник.

Напомним, во Франции спрогнозировали, когда Иран может получить ядерное оружие.

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Теги: крушение Боинга, Франция, экспертиза
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