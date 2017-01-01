Франция готова помочь в расследовании крушения самолета МАУ в Иране

Франция готова оказать помощь в проведении необходимой экспертизы.

Франция готова оказать помощь в расследовании крушения украинского самолета вблизи Тегерана. Об этом в эфире радиостанции РТЛ заявил глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

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"Франция готова помочь в проведении необходимой экспертизы в рамках расследования авиакатастрофы", - отметил Ле Дриан.



При этом, глава МИД Франции отказался высказывать предположения о причине авиакатастрофы.



"Перед тем, как занимать какую-либо позицию, нужна полная ясность относительно того, что произошло, а для этого существуют международные расследования", - отметил чиновник.



Напомним, во Франции спрогнозировали, когда Иран может получить ядерное оружие.

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