Встреча по сбитому самолету состоится в Лондоне

Ситуацию со сбитым украинским самолетом в Иране обсудят главы МИД стран, граждане которых погибли при крушении.

На этой неделе в Лондоне состоится встреча министров иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли в сбитом в Иране самолете МАУ. Об этом в понедельник, 13 января, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает Европравда.

"Через два дня я увижусь с ними в Лондоне, у нас состоится встреча пяти министров иностранных дел стран, где мы договоримся, как наши страны будут действовать отдельно, и совместно, какие шаги были предприняты для привлечения виновных к ответственности и как мы можем помочь пострадавшим семьям", - сказал он.

Министр не уточнил, министры каких страны будут участвовать во встрече, но, вероятно, кроме Украины речь идет о Великобритании, Швеции, Канаде и Германии. В авиакатастрофе также погибли граждане Ирана и Афганистана.

Ранее Пристайко говорил, что по инициативе Украины будет создана международная коалиция по расследованию крушения украинского самолета в Тегеране.

В свою очередь глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань ранее заявил, что группа быстрого реагирования на месте в полном составе соберется в Иране до 14 января.

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