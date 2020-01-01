Эрдоган пригрозил дать урок "путчисту" Хафтару

Ливийский генерал сначала принял условия соглашения о перемирии в Ливии, а затем "сбежал из Москвы", отметил президент Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте Турции Анадолу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал преподать урок командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) генералу Халифе Хафтару, если тот не прекратит наступление на позиции Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи. Об этом Эрдоган сказал во время выступления в парламенте Турции, сообщает NTV во вторник, 14 января.

"Турция внимательно следит за шагами законных властей Ливии и союзников генерала Халифы Хафтара. Если удары по позициям признанных властей Ливии возобновятся, то Турция готова преподать Хафтару урок", – сказал Эрдоган.

По его словам, Хафтар сначала принял условия соглашения о перемирии в Ливии, а затем "сбежал из Москвы", где велись переговоры с ПНС Фаиза Сарраджа.

"Мы приложили много усилий в рамках инициативы, которую начали Турция и Россия. Вчера на переговорах в Москве правительство Триполи проявило конструктивную позицию, однако путчист Хафтар не захотел подписывать соглашение о перемирии. Сначала он ответил утвердительно, а затем сбежал из Москвы", – сказал Эрдоган.

Турецкий президент сообщил, что прекращение огня в Ливии будут одной из тем предстоящей конференции в Берлине.

"В воскресенье в Берлине пройдет саммит, и мы на уровне лидеров обсудим эту тему. В этой конференции ряд других стран, в том числе США, будут представлены на более низком уровне. Мы уведомили заинтересованные стороны в том, что за столом переговоров должны также присутствовать представители Туниса и Катара, однако мы не получили желаемого результата", – сказал президент Турции.

Ранее сообщалось, что парламент Турции разрешил правительству направить войска в Ливию для оказания помощи правительству в Триполи.

На фоне данного решения командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противостояния иностранной агрессии.

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