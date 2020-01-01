Певец Александр Серов попал в перестрелку
Российский певец Александр Серов в одном из подмосковных ресторанов попал в перестрелку. Инцидент закончился тем, что артисту прострелили ногу из травматического оружия, пишет Star Hit.
Происшествие случилось накануне нового года. Компания, в которой находился Серов, повздорила с другими клиентами заведения. От оскорблений люди, разгоряченные спиртными напитками, перешли к более радикальным действиям.
"Я отдыхал в кафе. Там началась потасовка - вышли на улицу поговорить, разобраться так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет и он выстрелил мне в ногу!", - рассказал изданию певец. Он добавил, что очень сильно перепугался.
65-летнему исполнителю понадобилась помощь медиков. Ему вызвали карету скорой помощи и отправили в институт хирургии им. Вишневского. Там его прооперировали и извлекли пулю.
"Вытащили пулю, все обработали. Правда, теперь я прихрамываю. Но думаю, быстро заживет. Конечно, теперь приходится быть под присмотром медиков. В назначенное время приезжаю к ним на консультацию", - добавил Серов.
Он отметил, что в полицию не обращался, так как стрелку удалось незаметно скрыться.
"Какой суд, о чем речь? Они дали деру врассыпную! Я думаю, туда даже полиция не приезжала", - констатировал музыкант.
Ранее мы сообщали, что россиянин на коне устроил стрельбу в кафе. Мужчины "не поделили" женщину.
Также напомним, что в США в результате перестрелки местных банд одна из пуль прошла сквозь стену дома и попала в спальню, где спал ребенок. Пуля попала в мягкую игрушку, лежавшую рядом с малышом.
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