После распада СССР у России остались прежние амбиции - Путин

Президент РФ Владимир Путин сказал, что после распада Советского союза у России "остались прежние амбиции".

Президент Российской Федерации заявил, что даже после распада Советского союза у России сохранились “прежние амбиции“. Об этом передают российские СМИ.

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Нельзя забывать, что стало с нашей страной после 1991 года – после распада Советского Союза у нас остались прежние амбиции, при этом сохранился колоссальный потенциал и человеческий, интеллектуальный, ресурсный, территориальный, культурно-исторический и так далее, - сказал президент РФ.

Также, по словам Путина, после 1991 года для РФ возникли угрозы.

Угрозы такого масштаба, о которых раньше никто не задумывался. А жаль – надо было бы подумать в свое время, - сказал Путин.

Путин также отметил, что при дальнейшем госстроительстве нужно создать неуязвимую систему и абсолютно стабильную по внешнему контуру, гарантирующую РФ независимость и суверенитет, и в то же время эта система должна быть живой и своевременно меняющейся.

Система должна обеспечивать сменяемость тех, кто находится у власти или занимает высокое положение в других сферах,- сказал президент РФ.

Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин предложил передать часть своих полномочий парламенту РФ.

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