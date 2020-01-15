После распада СССР у России остались прежние амбиции - Путин
Президент Российской Федерации заявил, что даже после распада Советского союза у России сохранились “прежние амбиции“. Об этом передают российские СМИ.
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Нельзя забывать, что стало с нашей страной после 1991 года – после распада Советского Союза у нас остались прежние амбиции, при этом сохранился колоссальный потенциал и человеческий, интеллектуальный, ресурсный, территориальный, культурно-исторический и так далее, - сказал президент РФ.
Также, по словам Путина, после 1991 года для РФ возникли угрозы.
Угрозы такого масштаба, о которых раньше никто не задумывался. А жаль – надо было бы подумать в свое время, - сказал Путин.
Путин также отметил, что при дальнейшем госстроительстве нужно создать неуязвимую систему и абсолютно стабильную по внешнему контуру, гарантирующую РФ независимость и суверенитет, и в то же время эта система должна быть живой и своевременно меняющейся.
Система должна обеспечивать сменяемость тех, кто находится у власти или занимает высокое положение в других сферах,- сказал президент РФ.
Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин предложил передать часть своих полномочий парламенту РФ.
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И для меня, конечно, тоже все не просто.
И очень может быть, что от забот моих,
Я поседею раньше остальных.
Но я не плачу, и не рыдаю.
Хотя не знаю, где найду, где потеряю.
И очень может быть, что на свою беду,
Я потеряю больше, чем найду...
Путин всем людям поможет, дай ему здоровья Боже..
Всех бандитов перебьет, работягам он нальет.
Путин едет по стране, а мы по-прежнему в говне (с)
Ю. Шевчук, российский певец
это он кому говорил?