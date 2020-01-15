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После распада СССР у России остались прежние амбиции - Путин

Комментариев: 11
Президент РФ Владимир Путин сказал, что после распада Советского союза у России "остались прежние амбиции".
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
EPA/UPG

Президент Российской Федерации заявил, что даже после распада Советского союза у России сохранились “прежние амбиции“. Об этом передают российские СМИ. 

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Нельзя забывать, что стало с нашей страной после 1991 года – после распада Советского Союза у нас остались прежние амбиции, при этом сохранился колоссальный потенциал и человеческий, интеллектуальный, ресурсный, территориальный, культурно-исторический и так далее, - сказал президент РФ.

Также, по словам Путина, после 1991 года для РФ возникли угрозы.

Угрозы такого масштаба, о которых раньше никто не задумывался. А жаль – надо было бы подумать в свое время, - сказал Путин.

Путин также отметил, что при дальнейшем госстроительстве нужно создать неуязвимую систему и абсолютно стабильную по внешнему контуру, гарантирующую РФ независимость и суверенитет, и в то же время эта система должна быть живой и своевременно меняющейся.

Система должна обеспечивать сменяемость тех, кто находится у власти или занимает высокое положение в других сферах,- сказал президент РФ.

Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин предложил передать часть своих полномочий парламенту РФ

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Теги: Путин, Россия, СССР
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Комментариев (11)
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Глод    15.01.2020, 15:11
Оценка:  +21
Глод
Ну это не секрет.
TarasChuprynka    15.01.2020, 14:55
Оценка:  +22
TarasChuprynka
"Внешний контур России" - це він так називає суверенні сусідні держави? Хто ж тоді нацист-загарбник?
Зорян_и_Шкиряк    15.01.2020, 14:49
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
Я не разбойник, и не апостол.
И для меня, конечно, тоже все не просто.
И очень может быть, что от забот моих,
Я поседею раньше остальных.
Но я не плачу, и не рыдаю.
Хотя не знаю, где найду, где потеряю.
И очень может быть, что на свою беду,
Я потеряю больше, чем найду...
TarasChuprynka    15.01.2020, 15:01
Оценка:  +17
TarasChuprynka
Путин - Остап Бендер?
Кайдаш    15.01.2020, 15:07
Оценка:  +19
Кайдаш
Путин едет по стране на серебряном коне,
Путин всем людям поможет, дай ему здоровья Боже..
Всех бандитов перебьет, работягам он нальет.
Путин едет по стране, а мы по-прежнему в говне (с)

Ю. Шевчук, российский певец
Teryk    15.01.2020, 14:44
Оценка:  +7
Teryk
ВВ забув що РФ=Московія - виникла на фоні Київської Русі та аннексії її території Золотою Ордою. Але він забуває, що Київ не признавав і не признає ЗО правління, а Московія платила данину Хану. Тому ВВ Ваше місце бути васалом ЗО, Україна забере свої історичні території.
Зорян_и_Шкиряк    15.01.2020, 14:50
Оценка:  -8
Зорян_и_Шкиряк
Хм... До эпохи интернета то, что Вы идиот, знали лишь Ваши близкие.
TarasChuprynka    15.01.2020, 14:59
Оценка:  +22
TarasChuprynka
Хамство и оскорбление личности - отличительная черта ольгинского бота.
andy55524    15.01.2020, 14:42
Оценка:  +6
andy55524
Система должна обеспечивать сменяемость....
это он кому говорил?
Сливной_Бачок    15.01.2020, 14:38
Оценка:  +8
Сливной_Бачок
Жить в говне? Посмотрите сериал Удивительная миссис Мейзел. 1960 год - у домохоязек уже посудомойки, а совок руками рабов в бараках танки строит, чтобы менять на сапоги и выдавать по блату.
RomaCrimea    15.01.2020, 14:35
Оценка:  +21
RomaCrimea
Победа коммунизма?
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