Путин хочет передать часть своих полномочий Госдуме РФ
Президент России Путин во время послания Федеральному собранию предложил передать Госдуме РФ право утверждать кандидатуру премьер-министра России. Об этом сообщают российские СМИ.
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Также президент РФ предложил, чтобы парламент по представлению главы правительства утверждал всех вице-премьеров и федеральных министров.
Президент РФ Путин, который сейчас единолично утверждает состав правительства, не будет иметь права отклонить кандидатуры, согласованные парламентом.
Также Путин подчеркнул, что за президентом должно остаться право отстранять премьер-министра, его заместителей и других министров в случае, если те утратили доверие или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности.
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Он также заявил, что за президентом нужно сохранить право руководства вооруженными силами и силовыми структурами.
Напомним, ранее Путин и Макрон обсудили Украину.
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