Путин хочет передать часть своих полномочий Госдуме РФ

Президент РФ Владимир Путин предложил передать часть своих полномочий парламенту РФ.

Президент России Путин во время послания Федеральному собранию предложил передать Госдуме РФ право утверждать кандидатуру премьер-министра России. Об этом сообщают российские СМИ.

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Также президент РФ предложил, чтобы парламент по представлению главы правительства утверждал всех вице-премьеров и федеральных министров.

Президент РФ Путин, который сейчас единолично утверждает состав правительства, не будет иметь права отклонить кандидатуры, согласованные парламентом.

Также Путин подчеркнул, что за президентом должно остаться право отстранять премьер-министра, его заместителей и других министров в случае, если те утратили доверие или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности.

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Он также заявил, что за президентом нужно сохранить право руководства вооруженными силами и силовыми структурами.

Напомним, ранее Путин и Макрон обсудили Украину.

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