Путин обратился к пяти ядерным державам
Президент России Владимир Путин призвал пять ядерных держав начать работу по устранению угрозы глобальной войны. Об этом он сказал, выступая с посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.
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Путин подчеркнул, что Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами. “Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю“, - отметил президент РФ. Как известно, в последнее время в центре внимания проблема с ядерным соглашением Ирана. Ранее власти страны приостановили ограничения на производство обогащенного урана, который может быть использован для производства реакторного топлива, а также ядерного оружия.
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В то же время, президент страны Хасан Роухани заявляет, что Иран не стремится иметь ядерное оружие.
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Давайте вспомним Афганистан, Чечню, Украину!
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У него в очередной раз разыгралась маничка империи.
А ноет на камеры, что бы пригрозить: не зря вить об ядерном оружии заг