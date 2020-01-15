Путин обратился к пяти ядерным державам

Российский президент призывает страны-основательницы ООН выработать новые подходы к обеспечению безопасности в мире.

Президент России Владимир Путин призвал пять ядерных держав начать работу по устранению угрозы глобальной войны. Об этом он сказал, выступая с посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.

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“Надо проявить политическую волю, мудрость, мужество. Время требует осознания нашей общей ответственности и реальных действий. Подать пример должны страны-основательницы Организации Объединенных Наций. Именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества“, - сказал Путин. По его словам, эти страны должны “выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете, которые бы в полной мере учитывали политические, экономические, военные аспекты современных международных отношений“.

Путин подчеркнул, что Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами. “Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю“, - отметил президент РФ. Как известно, в последнее время в центре внимания проблема с ядерным соглашением Ирана. Ранее власти страны приостановили ограничения на производство обогащенного урана, который может быть использован для производства реакторного топлива, а также ядерного оружия.

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В то же время, президент страны Хасан Роухани заявляет, что Иран не стремится иметь ядерное оружие.

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