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Путин обратился к пяти ядерным державам

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Российский президент призывает страны-основательницы ООН выработать новые подходы к обеспечению безопасности в мире.
Путин выступил с посланием Федеральному Собранию
Путин выступил с посланием Федеральному Собранию
EРA/UPG

Президент России Владимир Путин призвал пять ядерных держав начать работу по устранению угрозы глобальной войны. Об этом он сказал, выступая с посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.

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“Надо проявить политическую волю, мудрость, мужество. Время требует осознания нашей общей ответственности и реальных действий. Подать пример должны страны-основательницы Организации Объединенных Наций. Именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества“, - сказал Путин. По его словам, эти страны должны “выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете, которые бы в полной мере учитывали политические, экономические, военные аспекты современных международных отношений“.

Путин подчеркнул, что Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами. “Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю“, - отметил президент РФ. Как известно, в последнее время в центре внимания проблема с ядерным соглашением Ирана. Ранее власти страны приостановили ограничения на производство обогащенного урана, который может быть использован для производства реакторного топлива, а также ядерного оружия.

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В то же время, президент страны Хасан Роухани заявляет, что Иран не стремится иметь ядерное оружие. 

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Теги: Россия, Путин, ядерное оружие, ядерная угроза
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Николай510    15.01.2020, 15:27
Оценка:  0
Николай510
Тоже мне "Антилидер" страны агрессора, пусть для начала из любви к Человечеству и Цивилизации выведет российские войска из оккупированных и аннексированных Россией территорий Крыма и Донбасса, вернёт пленных украинских граждан, позорище всемирное!
strelokc    15.01.2020, 14:46
Оценка:  +4
strelokc
Слова как обычно не соответствует реалиям. Эта сволочь редкая агрессивная тварь!
Давайте вспомним Афганистан, Чечню, Украину!
И сотни/Тысячи тихо уничтоженных тех же граждан РФ.
У него в очередной раз разыгралась маничка империи.
А ноет на камеры, что бы пригрозить: не зря вить об ядерном оружии заг
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