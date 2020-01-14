Друзья показали девушке чужой аккаунт в соцсети с ее точной копией, и она узнала правду о своей семье.

В Индонезии девочка-подросток случайно нашла сестру-близнеца с помощью соцсети. Об этом сообщает The Jakarta Post.

Шестнадцатилетняя Набила Аз-Захра узнала шокирующую правду о своей семье, благодаря внимательности своих друзей. Они обратили внимание девушки на профиль в Twitter, пользовательница которого выглядела в точности, как Аз-Захра.

Девушка написала пользовательнице и узнала, что ее зовут Надя. После того, как подростки пообщались, они отметили, что очень похожи друг на друга не только внешне.

Cмотрите фотогалерею: Девушка случайно нашла близнеца в соцсети

Аз-Захра обратилась к своим родителям и узнала, что у нее действительно есть две сестры-близняшки. Девочку удочерили, поскольку ее биологические родители не имели возможности воспитывать сразу троих детей.

Девушка отметила, что испытывает смешанные чувства. Она рада, что обрела сестру, но опечалена историей своей семьи.

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