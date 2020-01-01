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Эрдоган объявил об отправке войск в Ливию

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Задачей турецких войск является поддержка стабильности легитимного ливийского правительства, заявил Эрдоган.
Эрдоган поддерживает правительство Сарраджа
Эрдоган поддерживает правительство Сарраджа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 16 января, объявил о начале отправки военных в Ливию для поддержки Правительства национального согласия, сообщает телеканал TRT.

"Турция направляет в Ливию военных, чтобы поддержать стабильность легитимного ливийского правительства", - сказал Эрдоган.

"Мы отправляем наши войска в эту страну для обеспечения поддержки и стабильности законного правительства Ливии. Осознавая, что безопасность Турции начинается за ее пределами, мы будем продолжать мобилизовать все наши политические, коммерческие, гуманитарные, дипломатические и военные возможности для обеспечения стабильности на юге", - добавил президент Турции.

Накануне Ливийская национальная армия нанесла ракетный удар по южным районам Триполи, нарушив перемирие, объявленное 12 января.

Как известно, на 19 января в Берлине намечена международная конференции по урегулированию ливийского конфликта. Глава ПНС Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией Халиф Хафтар подтвердили участие в ней.

При этом на этой неделе Хафтар отказался встречаться в Москве с Сарраджем, сорвав переговоры.

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Теги: Турция, Ливия, военные, Гражданская война в Ливии
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Источник: korrespondent.net

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