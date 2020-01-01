Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Путин назначил Мишустина премьером

Комментариев: 0
Российский президент подписал указ о назначении Мишустина после одобрения его кандидатуры Госдумой.
Мишустин стал новым премьером России
Мишустин стал новым премьером России
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в четверг, 16 января, подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром, сообщается на сайте Кремля.

“В соответствии с пунктом “а“ статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации“, - говорится в документе. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Читай также: Будущий премьер РФ попал на Миротворец: Что о нем известно

Накануне Путин предложил кандидатуру Мишустина на пост премьера, после того как правительство Дмитрия Медведева подало в отставку.

Сегодня предложение российского лидера поддержала Госдума. Подробно о ситуации в материале Корреспондент.net Путин запустил транзит власти: что происходит в РФ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь  на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Россия, Путин, премьер-министр, Михаил Мишустин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь