Путин назначил Мишустина премьером
Российский президент подписал указ о назначении Мишустина после одобрения его кандидатуры Госдумой.
Президент России Владимир Путин в четверг, 16 января, подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром, сообщается на сайте Кремля.
“В соответствии с пунктом “а“ статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации“, - говорится в документе. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
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Накануне Путин предложил кандидатуру Мишустина на пост премьера, после того как правительство Дмитрия Медведева подало в отставку.
Сегодня предложение российского лидера поддержала Госдума. Подробно о ситуации в материале Корреспондент.net Путин запустил транзит власти: что происходит в РФ.
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