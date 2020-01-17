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В США отреагировали на смену правительства в РФ

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Вашингтон будет оценивать развитие ситуации в России после увольнения кабинета министров, сообщил Майкл Помпео.
Помпео прокомментировал смену правительства в РФ
Помпео прокомментировал смену правительства в РФ

Отношение Вашингтона к России вряд ли изменятся после смены ее правительства, но США будут оценивать развитие ситуации в стране, заявил госсекретарь США Майк Помпео  интервью радиоведущему Тони Кацу, передает РИА Новости.

"Мое мнение таково: нам нужно оценить, как все это будет развиваться. С нашей точки зрения, у нас есть отношения со странами. Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате некоторой перестановки в российском правительстве", - сказал госсекретарь.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Мишустина премьером. Российский президент подписал указ о назначении Мишустина после одобрения его кандидатуры Госдумой.

Медведев прокомментировал увольнение правительства

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Теги: Россия, Россия-США, США, правительство, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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