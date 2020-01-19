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Британская полиция приравняла герб Украины к "символам террористов"

Комментариев: 1
Полиция Великобритании внесла трезубец в список "символов террористов".
Герб Украины
Герб Украины
depositphotos.com

Полиция Великобритании внесла официальный герб Украины в так называемый "список символов террористов". Документ, в котором перечисляется экстремистская символика, британские правоохранители разослали медикам и преподавателям.

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Украинское посольство в Лондоне отреагировало на это, призвав власти Великобритании немедленно убрать государственный символ из документации.

"Размещение трезуба, конституционного национального символа и герба Украины, в руководстве по противодействию экстремизму, изданном антитеррористической полицией для преподавателей и медицинского персонала Великобритании, является крайне возмутительным. Здесь нет приемлемых объяснений. Мы требуем удалить трезубец из руководства с официальными извинениями", - заявили в посольстве. 

Отметим, что изображение герба Украины в документ внесли под видом "ульраправых татуировок".



Напомним, депутат российской Госдумы назвал "ДНР" и "ЛНР" субъектами РФ.

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Теги: полиция, Британия, герб, Украина, трезубец
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Комментариев (1)
Эриг    19.01.2020, 15:38
Оценка:  +2
Эриг
"Хазарская тамга" по определению не может быть среди нацистских свастик. Кажется кто-то плохо в школе учился.
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