Британская полиция приравняла герб Украины к "символам террористов"

Полиция Великобритании внесла официальный герб Украины в так называемый "список символов террористов". Документ, в котором перечисляется экстремистская символика, британские правоохранители разослали медикам и преподавателям.

Украинское посольство в Лондоне отреагировало на это, призвав власти Великобритании немедленно убрать государственный символ из документации.



"Размещение трезуба, конституционного национального символа и герба Украины, в руководстве по противодействию экстремизму, изданном антитеррористической полицией для преподавателей и медицинского персонала Великобритании, является крайне возмутительным. Здесь нет приемлемых объяснений. Мы требуем удалить трезубец из руководства с официальными извинениями", - заявили в посольстве.



Отметим, что изображение герба Украины в документ внесли под видом "ульраправых татуировок".

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb