Путин "потерялся" на конференции в Берлине

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон обнаружили отсутствие российского лидера на церемонии фотографирования участников встречи.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон растерялись из-за того, что не обнаружили российского лидера Владимира Путин во время фотографирования перед началом конференции по Ливии в Берлине. Видео курьезной ситуации появилось в соцсетях различных СМИ.

Так, на записи видно, как Меркель и Макрон вместе с другими участниками саммита готовились к протокольной фотосессии, когда заметили, что российский лидер еще не подошел.

Главы государств перекинулись взглядами, после чего канцлер Германии спросила генсека ООН Антониу Гутерреша, где Путин, который должен был стоять рядом с ним на церемонии фотографирования.

Спустя несколько секунд российский лидер появился на месте съемки. Макрон его поприветствовал, а Меркель показала, где нужно встать для снимка.

«А где Путин?»: Организаторы берлинской конференции потеряли перед церемонией фотографирования президента России pic.twitter.com/XTxmRB39XI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 января 2020 г.

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Напомним, 19 января в Берлине проходила конференция по ситуации в Ливии. На переговоры были приглашены представители противоборствующих сторон, а также России, Франции, Турции, США, Великобритании, Алжира, Египта и ОАЭ.

По итогам переговоров принят итоговый документ, предполагающий политическое решение проблем Ливии.

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