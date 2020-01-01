Установлен способ инфицирования новым вирусом в Китае

Заболевание передается от человека к человеку, поэтому необходимы экстренные меры. Местные власти пытаются избежать эпидемии.

Новый тип пневмонии в Китае передается от человека к человеку

В Китае подтвердилась возможность передачи нового типа пневмонии от человека к человеку. К такому выводу пришел Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает агентство Синьхуа в понедельник, 20 января.

Существуют объективные доказательства того, что вирус может передаваться при контакте с инфицированными, в связи с чем возникает необходимость экстренных мер, говорят местные власти.

"Если будут предприняты своевременные действия, эпидемии удастся избежать", - заявил представитель Центра по контролю и предотвращению распространения заболеваний Китая Цзэн Гуан.

В свою очередь представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения страны Чжун Наньшань подтвердил, что минимум 14 медицинских работников заразились в КНР от инфицированных коронавирусом нового типа.

"Более 95% случаев заражения имеют отношение к городу Ухань. Вирус действительно передается от человека к человеку. Последнее доказательство тому - заражение медицинских работников, которые оказывали помощь инфицированным", - сказал Чжун Наньшань.

Эксперт отметил, что установленный риск заражения при контакте существенно осложняет задачу борьбы с коронавирусом.

По последним данным, в Китае количество заболевших неизвестной формой пневмонии возросло до 198.

Напомним, в конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухане. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

Ранее сообщалось, что число людей, потенциально зараженных неизвестным видом коронавируса в Китае, может превышать 1700 человек.

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