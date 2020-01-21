Вторая украинка выставила на торги девственность

Девятнадцатилетняя девушка ищет богатого покровителя или мужа. Невинность она продает дешевле предшественницы.

Вторая украинка выставила свою девственность на аукцион. Об этом сообщает Сегодня, со ссылкой на сайт Сinderella escorts.

Девятнадцатилетняя украинка, скрывающая личность под ником Polisha, продает свою девственность за 50 тысяч евро. Анкета девушки появилась на соответствующем сайте. Также там указано, что украинка ищет состоятельного покровителя или супруга.

Читай также: Украинка попыталась продать девственность за 100 тысяч долларов

Девушка рассчитывает на регулярную финансовую поддержку в размере 10 тысяч евро.

Девушка отметила, что “чувствует себя подобно птице в клетке“. Она намерена получить “все счастье этой жизни“. На деньги от продажи девственности Polisha собирается закончить учебу за границей и купить дом мечты у моря.

Чтобы подтвердить девственность девушки, мужчина может привести доктора на встречу, или отправиться с украинкой к врачу в Германии.

Накануне сообщалось, что украинка продала девственность за 1,2 млн евро.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram