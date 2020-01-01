Появилось видео транспортировки больного коронавирусом в Китае
В китайских социальных сетях распространяется видео транспортировки больного пациента с коронавирусом. Достоверность ролика официально не подтверждена.
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На видео показы сотрудники медицинской помощи в защитных костюмах и пациент, облаченный в специальный пластиковый “колпак“. Таким образом больного изолируют от окружающего мира и не дают распространиться вирусу.
Китайский коронавирус - Что о нем известно?
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Это неизвестный вирус, вызвавший беспокойство во всем мире. Сегодня, 21 января, Всемирной организацией здравоохранения назначено экстренное заседание. Тем временем в Китае установили, что вирус может передаваться от человека к человеку, а в США занялись разработкой вакцины.
На данный момент медицинскому сообществу известны 6 видов коронавирусов, 4 из которых не представляют опасности для человека. Остальные два могут быть возбудителями атипичной пневмонии, что приводит к серьезным заболеваниям дыхательных путей и даже смерти.
Симптомы опасного коронавируса: высокая температура, затрудненное дыхание, тошнота, кашель, рвота, диарея.
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Ранее был установлен способ инфицирования новым вирусом в Китае. Заболевание передается от человека к человеку, поэтому необходимы экстренные меры. Местные власти пытаются избежать эпидемии.
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