Трюдо обратился к Ирану из-за черных ящиков

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал Иран немедленно передать черные ящики сбитого украинского самолета на экспертизу в одну из стран, которая обладает необходимыми технологиями для их расшифровки, сообщает ТАСС во вторник, 21 января.

"Мы хотим, чтобы черные ящики были отправлены немедленно. Мы призываем Иран отправить их в то место, где их могут быстро расшифровать", - сказал он.

Трюдо отметил, что иранцы не обладают достаточными техническими возможностями, которые необходимы для быстрого анализа данных с поврежденных самописцев. Он добавил, что приезд соответствующих специалистов в Иран также не поможет в расшифровке черных ящиков, так как на месте нет необходимого оборудования.

Кроме того, Трюдо сообщил, что непризнание Ираном двойного гражданства жертв крушения является определенным вызовом для Оттавы, "так как может стать препятствием при оказании помощи семьям погибших". Он подчеркнул, что Ирану в этом вопросе следует уважать желание семей жертв авиакатастрофы.

Ранее Иран запроси у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков сбитого самолета.

Стоит отметить, что Украина несколько раз обращалась к Тегерану с просьбой передать черные ящики, но до сих пор их не получила. Хотя министр транспорта Ирана Мохаммадом Эслами на встрече с президентом Владимиром Зеленским накануне пообещал, что Украине вернут самописцы и обломки самолета.