Смертельный коронавирус добрался до России

Неизвестный вирус уже зафиксировали в РФ.

В аэропорт российского Хабаровска прибыла пассажирка из Китая, у которой подозревают смертельный коронавирус nCoV.

Читай также: Китай пригласил в Ухань специалистов ВОЗ

Об этом сообщает издание Сибирь.Реалии, ссылаясь на начальницу пресс-службы российского аэропорта Анастасию Хаустову.

Сообщается, что на территорию Российской Федерации женщина попала рейсом из Харбина ночью 21 января. При проверке всех пассажиров борта, у нее обнаружили высокую температуру. Подозревается, что пассажирка может быть заражена смертельным вирусом nCoV.

Читай также: Пневмония в Китае: число жертв возросло до девяти

Напомним, вирус из Китая перекинулся на другой континент. В США новый коронавирус обнаружили у мужчины 30 лет, который недавно вернулся из Китая.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.