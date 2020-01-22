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Смертельный коронавирус добрался до России

Комментариев: 1
Неизвестный вирус уже зафиксировали в РФ.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
7news.kz

В аэропорт российского Хабаровска прибыла пассажирка из Китая, у которой подозревают смертельный коронавирус nCoV.

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Об этом сообщает издание Сибирь.Реалии, ссылаясь на начальницу пресс-службы российского аэропорта Анастасию Хаустову.

Сообщается, что на территорию Российской Федерации женщина попала рейсом из Харбина ночью 21 января. При проверке всех пассажиров борта, у нее обнаружили высокую температуру. Подозревается, что пассажирка может быть заражена смертельным вирусом nCoV.

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Напомним, вирус из Китая перекинулся на другой континент. В США новый коронавирус обнаружили у мужчины 30 лет, который недавно вернулся из Китая.

 

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Теги: Китай, РФ, коронавирус, вирус
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Комментариев (1)
PINKIPAU    22.01.2020, 10:40
Оценка:  +8
PINKIPAU
Уже кацапов косит. Побольше бы. Сатана их к себе зовет)))). Грешники ибо, покайтесь.
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