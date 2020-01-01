В США опубликовали доказательства блокирования военной помощи Украине
Белый дом обнародовал 192 страницы документов, касающихся блокирования военной помощи Украине администрацией президента Дональда Трампа. Об этом сообщает правозащитная организация American Oversight.
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Среди документов опубликованы переписки и.о. директора Офиса менеджмента и бюджета Белого дома Рассела Воута и замдиректора по национальной безопасности Майкла Даффи, в том числе письма Даффи в день звона Трампа Зеленскому 25 июля.
“Общественность теперь может увидеть еще больше доказательств коррупционной схемы президента, которая развернулась в режиме реального времени. Объем опубликованного материала и объем материалов, которые все еще остаются секретными, свидетельствуют лишь о том, сколько всего администрация скрыла от Палаты, Сената и американской общественности“, - сообщили в American Oversight.
Напомним, Трамп хочет участвовать в слушаниях по импичменту.
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