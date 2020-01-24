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Зеленский с женой посетил комплекс Яд Вашем в Израиле

Комментариев: 1
Комплекс Яд Вашем находится в Иерусалиме.
Чета Зеленских возложила цветы в Яд Вашем
Чета Зеленских возложила цветы в Яд Вашем
Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетили мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме. Супруги осмотрели выставку Вспышки памяти, сообщает ОП.

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На выставке представлены фотоматериалы о временах нацизма. Эти снимки сделали сами евреи во время Холокоста.

Это очень важная выставка для сохранения памяти о страшной трагедии Холокоста, – отметил Зеленский

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Супруги возложили цветы к монументу Долина уничтоженных общин. Памятник посвящен еврейским общинам в Украине и Польше, которые уничтожались нацистами. 

Справка: Яд Вашем построен в 1953 году с целью увековечить память о жертвах нацизма

Напомним, Зеленский угодил в скандал. Команда Зеленского сделала неправильный перевод речи президента.

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Теги: Владимир Зеленский, Елена Зеленская, яд вашем, Израиль
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Комментариев (1)
Кайдаш    24.01.2020, 14:01
Оценка:  +21
Кайдаш
Ермолку ему подарили?
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