Зеленский встретился с президентом Израиля: известны детали

Президент Украины и его коллега обсудили двухсторонние отношения между странами.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Израиль встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлином. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Солидарны с народом Израиля в чествовании памяти жертв Холокоста, - сказал Владимир Зеленский.

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Кроме того, глава украинского государства отметил, что в этой ужасной катастрофе во времена нацистского террора в Украине было уничтожено более миллиона евреев и более четырех миллионов украинский и представителей других национальностей. Также Зеленский вспомнил трагедию в Бабьем Яру.

Трагедия Бабьего Яра известна во всем мире. В 2020 году в Украине планируется начать развитие Национального историко-мемориального заповедника “Бабий Яр”. Он должен включать Украинский музей Холокоста и Мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра, - сказал президент.

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Зеленский добавил, лично он и глава правительства будут уделять этому вопросу много внимания.

Кроме того, президент Украины заявил, что доволен политическим диалогом между странами. Он акцентировал, что Израиль вскоре станет ключевым союзником Украины на Ближнем Востоке во всех отраслях.

Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в январе 2019 года Соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация ее положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до 2 миллиардов долларов, - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский встретился с Нетаньяху. Во время встречи Зеленский рассказал три истории.

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