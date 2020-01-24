В Китае вылечили первого больного короновирусом

Медики из Китая успешно вылечили первого пациента зараженного короновирусом.

Китайским медикам удалось вылечить первого пациента с короновирусом, который обратился в больницу с диагнозом пневмония вызванная заражением короновируса. Об этом сообщает издание Sina.

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Так, женщина 56 лет, долгое время проживающая в Ухане, 10 января, обратилась одну из больниц Шанхая с жалобами на жар и недомогание.

Обзор и тестирование проведенное Национальной комиссией по здравоохранению подтвердили, что это был первый подтвержденный случай пневмонии в городе с новым типом коронавирусной инфекции.

Медицинский персонал тщательно диагностировал и лечил заболевание. Состояние постепенно улучшалось, и температура тела была в пределах нормы в течение 6 дней. Значительно улучшились респираторные симптомы.

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Исследование показало, что воспаление было полностью устранено, и два новых типа тестов на нуклеиновую кислоту и на коронавирус были отрицательными.

Напомним, ранее появилось фото “китайского“ коронавируса.

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