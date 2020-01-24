"Нас раком поставили по углеводородам", - Лукашенко о России

Лукашенко жестко высказался о конфликте с РФ по поставкам энергоресурсов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко жестко раскритиковал сотрудничество с Российской Федерацией в сфере поставок углеводородов. Об этом он заявил в ходе рабочей поездке на завод газетной бумаги города Шклов. Соответствующее видео опубликовали белорусские СМИ.

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"Нас раком поставили по углеводородам и никто на это не посмотрел. Плевать на все союзы и прочее... А мы дрожим, боимся свою страну защитить... У нас есть свои интересы, свое государство, свой народ и мы должны их защитить", - заявил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко заявил, что не может "растворить Беларусь в братской России".

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