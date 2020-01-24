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"Нас раком поставили по углеводородам", - Лукашенко о России

Комментариев: 5
Лукашенко жестко высказался о конфликте с РФ по поставкам энергоресурсов.
Лукашенко жестко сотрудничество с РФ
Лукашенко жестко сотрудничество с РФ
скриншот

Президент Беларуси Александр Лукашенко жестко раскритиковал сотрудничество с Российской Федерацией в сфере поставок углеводородов. Об этом он заявил в ходе рабочей поездке на завод газетной бумаги города Шклов. Соответствующее видео опубликовали белорусские СМИ.

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"Нас раком поставили по углеводородам и никто на это не посмотрел. Плевать на все союзы и прочее... А мы дрожим, боимся свою страну защитить... У нас есть свои интересы, свое государство, свой народ и мы должны их защитить", - заявил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко заявил, что не может "растворить Беларусь в братской России".

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Теги: Лукашенко, Белоруссия, углероды
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Комментариев (5)
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Woodbrother    24.01.2020, 19:16
Оценка:  +10
Woodbrother
Ура, у белорусов таки есть своя страна. Наконец то бацько все понял.
fulminate    24.01.2020, 19:15
Оценка:  +10
fulminate
Вот какая-то странная история с этим "союзным государством". Интересы Белоруси еще можно понять. Халявная нефть итд. А вот какие интересы у россии? Какую выгоду мавзолей хотел получить от такой маленькой и скудной на ресурсы страны? Пропиарится на самом слове "союз"? Типа совок возрождаем? )))
Woodbrother    24.01.2020, 19:17
Оценка:  +8
Woodbrother
У них сейчас очень хреновая ситуация в экономике. Многочисленные войны подкосили кормовую базу рассиан. В глубинке формально говоря жрать нечего.
Asmo    24.01.2020, 19:28
Оценка:  +5
Asmo
россией управляет кооператив озеро, который уже всё украл в раше, а теперь пускает слюни с ножом и вилкой в руках на Беларусь..
DrFreeman    24.01.2020, 19:35
Оценка:  +2
DrFreeman
у мокшей паранойя - НАТО может напасть, а Белоруссия и Украина это буфер на границе. Ну и территория чтобы воровать + имперские амбиции... там обширная история болезни.
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